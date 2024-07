Valimiskomisjoni esimehe Oliver Kase sõnul on eesmärk muuta valimisringkondade suurus ja häälte kaal võrdsemaks. Kask ütles, et praeguste ringkondade piirid on olnud samasugused 2002. aastast, kuid selle ajaga võrreldes on rahvastik liikunud kaugematest piirkondadest suuremate linnade poole.