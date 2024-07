Noorukid laamendasid südamerahus Kalamaja peal. Politsei: me ei reageerinud piisavalt tõsiselt

Korteriomanik oli ärkvel. „Ähvardasin politsei kutsuda otse tema nina all. Siis lahkus tuldud teed. Tunni pärast märkasin, et tema ja ta kaks kaaslast jõlkusid maja ümber.“ Ta helistas politseisse ja täheldas veel, et noorukid läksid Tööstuse tänava suunas. „Istusid võõrale mootorrattale, urgitsesid seda ning katsusid majade ja autode uksi.“