Trump ütles, et Vance’i jutt lastetutest kassinaistest tuleneb tema perekonnaarmastusest

Vance ütles 2021. aastal, et asepresident Kamala Harris ja teised demokraadid on „kamp lastetuid kassinaisi, kes on oma elus õnnetud“. See kommentaar ilmus uuesti välja pärast seda, kui Trump valis Vance’i oma asepresidendikandidaadiks, vahendab Reuters.