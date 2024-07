Pussitamine Inglismaal: Taylor Swifti teemalisel tantsuüritusel hukkus kolm ja sai viga üheksa last. Vahistati 17-aastane poiss

Varem teatati kahe lapse surmast, aga täna kinnitas Marseyside’i politsei, et vigastustesse suri ka kolmas laps, vahendab Guardian.

„Üheksa-aastane tüdruk suri haiglas täna hommikul varastel tundidel,“ teatas politsei. Eile surnud tüdrukud olid vanuses kuus ja seitse aastat. „Kaheksa ülejäänud last said rünnaku käigus torkehaavu ja viis neist on kriitilises seisundis.“