Presidendi kantselei direktor Peep Jahilo lahkub ametist

„Olen Peep Jahilole tänulik, et ta nõustus 2021. aasta sügisel tulema oma kogemusega mõneks aastaks Kadriorgu, kus hoolitses hästi presidendi kantselei käekäigu eest, ja meie kokkuleppe järgi ma teadsin, et varem või hiljem pöördub ta oma juurte juurde tagasi. Nüüd paraku ongi see aeg käes,“ ütles president Alar Karis. „Peep Jahilo empaatiavõime, suure pildi nägemise oskus ja diplomaatiline suhtlusviis on tema jätkuvad trumbid välisteenistuses.“