Venezuela opositsiooni sõnul on olemas tõendid valimispettuse kohta. Tänavatele tulid protestijad

González ja opositsiooniliider María Corina Machado ütlesid ajakirjanikele, et on saanud oma valdusse üle 70% valimismasinate väljatrükkidest, mis näitavad, et González sai tegelikult üle kahe korra rohkem hääli kui Maduro, kelle ametlik valimisorgan võitjaks kuulutas, vahendab Associated Press.