Taristuministri Vladimir Sveti umbusaldamine riigikogus kukkus läbi

Svet tõdes Riigikogu ees, et tema öeldu oli ebaõnnestunud. „Minu ütlemised, mida on ka siin saalis tsiteeritud, on selgelt ebaõnnestunud. Ja ma ütlesin toona selgelt, et Krimmi annekteerimine Venemaa poolt toimus rahvusvahelise õiguse norme eirates. Ütlen teile siin ja olen seda korduvalt rääkinud viimastel aastatel, et Krimm on Ukraina osa ja juba üle 10 aasta on see Venemaa poolt ebaseaduslikult okupeeritud.“ Svet kinnitas, et andis Tallinna abilinnapeana oma panuse Ukraina toetamisse Venemaa täiemahulise agressiooni esimesest päevast alates, vastutades muuhulgas põgenikekeskuse loomise eest, aga tehes viljakat koostööd ka Ukraina diplomaatide ja omavalitsustega.

„Ma väga hästi saan aru, et valitsuse liikmena on mulle ootused äärmiselt kõrged. Ma olen valmis oma tööd tegema. Ja nagu ütles ka nädala eest peaminister, kõige kiiremas korras läbima ka julgeolekukontrolli. Oma seisukohti selle kohta, et Krimm on Venemaa poolt okupeeritud, et Vladimir Putin on kurjategija, et Venemaa teeb ebaseaduslikku agressiooni ja et me peame toetama Ukrainat, olen ma korduvalt rääkinud nii avalikult kui ka eravestlustes,“ rääkis ta. Svet lisas, et soovib kui poolukrainlane ja poolvalgevenelane oma eeskujuga näidata, et ka need poliitikud, kelle emakeel ei ole eesti keel, saavad oma ametis Eesti inimeste heaks tegutseda.