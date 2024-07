FOTOD | Tallinnas avati ülemaailmne reservväelaste kogunemine

Kogunemist korraldava rahvusvahelise reservohvitseride organisatsiooni CIOR president kolonelleitnant Toomas Luman ütles, et jätkuv sõjategevus Ukrainas on näidanud, et ilma reservväelasteta täna sõda ei peeta. “Reservväelased võtavad vajadusel üle rühmade ja kompaniide juhtimise ning on valmis täitma tegevväelaste ülesandeid. Arusaam teiste riikide reservvägede võimekustest ja tööpõhimõtetest aitab meil vajadusel kiiresti ükstest toetada,“ sõnas ta. „Reservväelaste panus on valdav küber- ja infooperatsioonides, sõjaõiguses, sõjameditsiinis ja paljud teistes valdkondades, kus on võrdselt olulised nii erialased kui ka sõjalised teadmised.“