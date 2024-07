FAKTIKONTROLL | Kert Kingo esitas riigikogus automaksu arutelul maakooli kohta valeväite

Kert Kingo tõi täna riigikogus automaksu arutelul näite ühest Tartu vallas Laeva külas elavast perest, kus pereisa peab oma last autoga Lähte alevikku kooli viima. Kingo sõnul on Laeva kool kolmeklassiline ning muud võimalust lapsel haridust omandada ei pidavat olema. Kingo väide ei vasta aga tõele.

Laeva kooli direktor Tiina Luige ütles, et Laeva kool on üheksaklassiline kool. „Meil on praegu põhikool, meil ei ole küll palju õpilasi, viiekümne ringis ja lasteaias on umbes kolmekümne ringis lapsi,“ ütles Luige. Direktor lisas, et ei ole ka arutatud, et Laeva kooli võiks kolmeklassiliseks teha. „Mingit sellist juttu, et praegu hakatakse reformima, ja veel kolme klassini, minuni ei ole jõudnud,“ sõnas Luige.

Kingo väitis Riigikogus, et tunneb üht pere, kus lapse haridus sõltub pere võimalusest last autoga kooli viia. „Mina tunnen ühte peret, kus pereisa, kes elab oma perega Laevas, peab oma tütart viima Lähtele kooli, sest Laevas ei ole enam rohkem kui kolm klassi kooli, ja ta viib oma tütre pühapäeva õhtul autoga Lähtele ja tuleb reedel talle vastu. See laps elab õpilaskodus nagu Nõukogude Liidu ajal, elab internaadis. Ja nüüd siis teie tahate seda pereisa, tema autot, millega temal on võimalus oma last viia kooli, maksustada, sest koolibussi ei käi sellel trajektooril. Te võtate karistate inimest selle eest, et ta võimaldab oma lapsel kooliskäimise. Minu küsimus on: mida alternatiivset on valitsus konkreetselt siis nüüd välja mõelnud sellistele inimestele? Ärge rääkige omavalitsusest. Kui valitsus kehtestab maksud, mida alternatiivset liikumisvahendit teie sellele perele olete siis nüüd välja võimaldanud või võimaldanud?“ rääkis Kingo riigkogu istungil kell 11:29.