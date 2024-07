Koju tuli kutsikas: kuidas kaitsta uut lemmikut ja kodu?

Kindlustada pole vaja mitte ainult kutsikat, vaid ka oma kodu – teavad ju kõik, et kutsikad kipuvad kõike närima ja kraapima. Ifi kodukindlustus katab lemmikloomade tekitatud kahju kuni 3000 euro ulatuses. See on turul ainulaadne kindlustuskaitse – uuri lähemalt SIIT !

Kutsikaomaniku elu on täis väljakutseid, aga need kaalub kindlasti üles see, et saad endale truu sõbra ja pereliikme. Kui oma kodu ja kutsika kindlustad, saad rahulikumalt hingata ega pea kartma taevasse tõusvaid ootamatuid kulusid, mida kutsika võtmine võib kaasa tuua.