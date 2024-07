Väikeste lastega suvitama? Astu kindlasti enne Lidlist läbi!

Tulles tagasi beebi või väikelapsega autosõidu juurde ühest Eesti otsast teise, siis kui muret ei põhjusta mähkmed, on üheks suuremaks kisa põhjuseks tavaliselt tühi kõht või janu. Kui joogi osas on laste puhul parim valik vesi, mida on samuti mõistlik Lidlist hea hinnaga kaasa võtta, siis toidu vallas on valik märksa laiem.

„Mähkmed on olnud ilmselt üks suuremaid jooksvaid kuluartikleid. Neid läheb lihtsalt nii-nii palju! Siin oli taas hea üllatus see, et Lupilu mähkmed on tunduvalt odavamad kui muude brändide omad. Ka püksmähkmete tükihind jääb 20 sendi kanti ja olenevalt suurusest ka alla selle taseme,“ iseloomustas Lupilu mähkmeid aastase lapse ema Karin Tallinnast.

Kuigi beebitarbeid leidub igas suuremas kaupluses, siis Lidli Lupilu kaubamärgi toodete puhul saad olla alati kindel, et need ei kahjusta lapse nahka ega ka ümbritsevat keskkonda. Lupilu mähkmed on beebi nahale pehmed ja mugavad kanda, kuid samas on need toodetud ka maineka rahvusvahelise FSC tarneahela sertifikaadi põhimõtteid järgides, mis tähendab, et mähkmetes kasutatavad materjalid pärinevad vastutustundlikest allikatest.

Päris väikese beebiga reisides on asi selge: teda tuleb kogu autosõidu ajal pidevalt jälgida ja vastavalt kisa nivoole auto tee pealt kõrvale pöörata ning hääleka pretensiooni põhjust tuvastama asuda. Tavaliselt on sellises olukorras kaks põhilist ärritajat: kas midagi on üle või midagi on puudu. Kui on üle ehk mähe vajab vahetamist, tuleb haarata koti järele, kus sees on ettenägelikul lapsevanemal ootamas pakk niiskeid Lupilu salvrätikuid ja sobivas suuruses mähkmeid.

Oletame, et oled koos lapsega parasjagu autosse istunud ja ees ootab sõit näiteks Tallinnast Tõrvasse. See on teekond, mille läbimiseks kulub puhkepausidest loobuval viisakal juhil umbes kaks ja pool tundi. Kui aga autos on beebi või väikelaps ja eriti kui neid on rohkem kui üks, suureneb ootamatuste tõenäosus plahvatuslikult ning navigeerimisrakenduse optimistliku sõiduaja prognoosi peale võid vabal valikul omaette midagi iroonilist pobiseda.

Kui tegemist pole enam pisikese paarikuuse beebiga, on Lupilu sortimendis saadaval silme ees kirjuks võttev valik erinevate maitsetega püreesid ja teisi toite, mis on pakendatud nii, et neid on väga mugav väljasõitudele kaasa võtta. Lisaks on üsna kindel, et lapsed armastavad neid, sest kellele ei meeldiks õuna-, virsiku- ja mangopüree või õuna-banaanipüree? Lupilu brändi püreed on märgisega BIO – see tähendab, et tootes on loobutud enam kui 300 e-ainest ning kunstlikest lõhna- ja värvainetest.

„Kui esimest korda Lidlis olevat püreede assortiid nägin, olin väga üllatunud. Üks purk on umbes euro odavam kui teiste brändide omad. Kõik beebipüreed on rangelt kontrollitud koostisega ja hästi kvaliteetsed. Kui kvaliteet on kõikidel priima, miks ma peaksin siis lihtsalt pidevalt rohkem maksma?“ mõtiskles Karin.

Lisaks lihaga või puuviljaga püreedele on Lupilu toitude seas ka erinevad tervislikud snäkid ja teraviljapuder, mis on pakendatud nii, et neid on väga mugav väljasõitudele kaasa võtta.

Hea planeerimise korral saab lastega koos kõike teha

Selleks, et hilisemaid tagajärgi näiteks haigestumise näol vältida, tuleb lapsed ka vastavalt ilmaoludele riidesse panna. Lidlis on Lupilu kaubamärgi all saadaval väga lai valik erinevaid beebide ja väikelaste rõivaesemeid. Enamik neist on 100% puuvillased, mis on väikelapse jaoks parim valik. Sortiment ei piirdu vaid toas kandmiseks mõeldud riietega, vaid leiab ka hooajale vastavaid õuerõivaid ja jalanõusid.

Eesti suvi on täis palju toredat, mida üheskoos lastega nautida, ja ka kõige pisemad pereliikmed on võimalik hea planeerimise korral kaasa võtta nii matkaradadele kui ka festivalimelusse. Seejuures tuleb ainult kindel olla, et nende heaolu on tagatud ning esmavajadused rahuldatud ning Lidli Lupilu kaubamärk on sellel teel sinu kindel kaaslane.

Ükskõik, kas olete oma kodus, kuhugi teel või mõnes puhkusepaigas, siis Lupilu tootevalik katab kõik teie beebi või väikelapse vajadused, alustades mähkmetest ja niisketest salvrättidest kuni toitude ja riieteni välja.

Lupilu toodete saadavus ja valik on pidevas muutumises. Erinevaid Lupilu lasteriiete sarju ja teisigi Lidli lasterõivaste kollektsioone saab Lidli kauplustes osta mitu korda aastas ning nende poodi jõudmisest antakse teada kliendilehtede ja Lidl Plusi rakenduse kaudu. Samuti tasub liituda Lidl Eesti uudiskirjaga, mille kaudu edastatakse infot saadaval olevate lasteriiete kollektsiooni kohta.

Kuigi Lupilu lastetoodete hinnad on konkurentidest niikuinii tunduvalt mõistlikumad, siis üks hea uudis on suurematele peredele veel. Kui peres kasvab vähemalt kolm last, siis on võimalik hankida Eesti Lasterikaste Perede Liidu perekaart, millega on Lupilu tooted alati 10% soodsamad.