VIDEO | Venemaa Volgogradi oblastis sõitis veok ette reisirongile, mis sõitis rööbastelt välja. Viga sai umbes 140 inimest

Oblasti kuberner teatas, et rongis oli 812 inimest ja sellel oli kokku 20 vagunit.

RŽD teatas, et marrastuste ja põrutuste näol sai kannatada umbes 140 inimest.

Kotelnikovo rajooni keskhaiglast öeldi Interfaxile, et haiglasse on viidud 30 inimest, kelle vigastused on keskmise raskusastmega.