Prantsusmaa kiirrongiliine tabanud rünnakutes kahtlustatakse vasakäärmuslasi

Laupäeval said meediakanalid e-kirja, milles tunnistati kiirrongiliinide elektrikappide süütamist ja kiri oli saadetud aadressilt, mis viitab vasakäärmuslaste rühmitusele. Samuti on teada, et süütamistel kasutati bensiinipudeleid, see on vasakäärmuslastele tüüpiline käekiri, vahendab väljaanne Le Parisien. Rünnakute tagajärjel olid häiritud üle 800 000 inimese reisid.