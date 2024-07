Biden avaldas oma plaani USA ülemkohtu reformimiseks

Biden tahab ülemkohtu kohtunikele ametiaja piirangut, siduvat eetikakoodeksit ja põhiseaduse muudatust, milles deklareeritaks, et USA presidentidel ei ole süüdistuse esitamise ees immuunsust ühegi ametis olles toime pandud kuriteo puhul, vahendab CNBC.

See pakutav põhiseaduse muudatus nimega „Keegi ei ole seadusest kõrgemal parandus“ on vastus ülemkohtu juuli alguses tehtud vastuolulisele otsusele, mille järgi on Donald Trumpil puutumatus kriminaalsüüdistuste esitamise ees presidendina tehtud „ametlike tegude“ puhul.