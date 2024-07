Rahandusministrid läksid kisklema. Ligi Sõerdile: rahune maha. Asi pole sinu kõrgeaulises isikus

„Numbrid on nii, et kui rahandusminister (Ligi peab silmas Sõerdi –toim), tookord Rahvaliidust, sai maailma parimaks rahandusministriks tiitli poolest, siis oli selle eest, et pani raha kõrvale. Aga kui vaadata struktuurset seisu, siis oli viis protsenti SKP-st miinuses. See on sama miinus, mis praegu ähvardab meid järgmine aasta nominaalselt. Ühesõnaga buumi ajal elati jõhkralt üle jõu ja kõiki ei jõutud lisaeelarvetega ära kulutada ja selles mõttes plaksutati,“ rääkis Ligi Vikerraadio saates.

Sõerd märkis, et eelarve struktuurse tasakaalu hindamise instrument on küsitava väärtusega. „Olenevalt hindamise metoodikast, lähteandmetest ja hindamise ajast, saadakse erinevad tulemused. Ka tänapäeval võivad Eesti riigieelarve struktuurset tasakaalu samal ajal hinnates rahandusministeerium, Eesti Pank ja Euroopa Komisjon saada erinevad tulemused. Struktuurse tasakaalu hindamise küsitavuste tõttu on ka Euroopa Liidu uutest eelarvereeglitest struktuurse tasakaalu reegel kadunud. See oli kasutusel euroala võlakriisi aastatel ja mõnda aega ka hiljem, aga tänapäeval on uutes eelarvereeglites see asendatud nominaalse tasakaaluga,“ selgitas Sõerd.