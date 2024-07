DELFI UKRAINAS | Politoloog: kui Venemaa pääseb karistuseta, tähendab see ohtu ka Eestile

Kes ja kuidas määrab Vene-Ukraina tulevase rahuleppe piirjooned? „Alustame sellest, et Ukrainal on olemas Zelenskõi rahuvalem ja see on enam kui konkreetne,“ ütles Ukraina politoloog, Meridiani ühiskonnauuringute keskuse juht Dmõtro Levus. „Ükski rahuplaaniks nimetatud dokumentidest ei ole nii põhjalikult välja töötatud nagu Zelenskõi rahuvalem, see on selge,“ kinnitas ta.