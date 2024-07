Isamaa eestvedamisel hakatakse värsket ministrit Vladimir Sveti umbusaldama

Svet arutles 2018. aastal väljaandele Vetšjorka antud videointervjuus rahvusvahelise õiguse teemal, eelkõige selle üle, kelle oma on Krimm. „See, milline Krimm peaks olema, on nagu ilu vaataja silmis. Venelaste seisukohast on Krimm Venemaa lahutamatu osa, ukrainlaste seisukohast on see Ukraina lahutamatu osa. Võin öelda kaks asja, millesse ma usun. Esiteks ma usun, et enamik Krimmi elanikkonnast – nii palju kui ma sellest aru saan – näeb end üha rohkem Venemaa osana. Ja teiseks see, kuidas Venemaa võttis Krimmi Ukrainalt sõna otseses mõttes ära, ei ole asi, mis peaks maailmas toimuma.“