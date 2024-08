Olgu sünnipäev või konverents – sündmus Sõlmes jääb meelde!

Tallinna kesklinnast kõigest 15-minutilise autosõidu kaugusel asuvat Sõlme peoruumi saab kohandada just sulle sobivaks. Külastajate käsutuses on tipphelitehnika, efektne lavavalgus ja hiiglaslik 13 m 2 LED-ekraan.

„Kui klassikalistesse tühjadesse peoruumidesse on õige meeleolu loomine keeruline, siis tänu Sõlme interjöörile saab siin hõlpsalt luua just sellise atmosfääri, nagu konkreetse ürituse jaoks vaja, olgu selleks siis sobilik keskkond teatrietenduseks või live-esinejatega ürituseks, töiseks koosviibimiseks või hoopis intiimsemaks sündmuseks väiksemale seltskonnale,“ selgitab Väo keskuse juht Elis Kaurson.

„Paljud ettevõtted, kes on siin oma koolitusi teinud, on tõdenud, et roheline keskkond on mõnus vaheldus kontori betoonseintele või hotelli igavatele konverentsiruumidele ning töötajate loovus tõuseb hoopis teisele tasemele. Ning selleks ei pidanud sugugi kogu kollektiivi mitmeks päevaks linnast välja sõidutama,“ muigab Kaurson.