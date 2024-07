Venezuela presidendivalimiste võitjaks kuulutati taas Maduro, kuigi lävepakuküsitlused näitasid tema kindlat kaotust

CNE peaks olema sõltumatu organ, aga opositsioon väidab, et see tegutseb valitsuse käepikendusena. Opositsiooni esindajal ei lubatud peamist üleriiklikku häälte lugemist pealt vaadata ja mitmetes valimisjaoskondades ei lubatud opositsiooni esindajatel valimisi vaadelda.

Maduro valitsemisajal on Venezuela majandus kokku varisenud, umbes kolmandik elanikkonnast on välja rännanud, diplomaatilised suhted on järsult halvenenud ning riik on USA, Euroopa Liidu ja teiste sanktsioonide all. Madurol on väga soojad suhted Venemaa presidendi Vladimir Putiniga.