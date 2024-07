USA demokraadid on asunud ründama Trumpi ja tema liitlasi kui „veidrikke“

Samal ajal, kui asepresident Kamala Harrise kampaaniameeskond kandis ette edukast rahakogumisest, pilkasid kõrgetasemelised demokraadid Trumpi ja tema asepresidendikandidaati JD Vance ’i eile kui veidraid ja kummalisi. Seda on hakanud proovima ka Harrise kampaaniameeskond, kirjutab New York Times.

Walz, kelle eelmisel nädalal öeldud sõnad „veidrad inimesed teisel poolel“ oli demokraatide hulgas internetihitt, ütles CNN-ile, et Trump ütleb välja „iga hullumeelse asja, mis talle pähe turgatab“.

President Joe Bideni administratsiooni transpordiminister Pete Buttigieg ütles, et Trump muutub üha „vanemaks ja kummalisemaks“ ning senati demokraatide juht Chuck Schumer nimetas Vance’i veidraks ja pööraseks.

„Iga päev tuleb välja, et Vance on teinud midagi äärmuslikumat, veidramat, pöörasemat,“ ütles Schumer eile CBS-i saates „Face the Nation“. Schumeri sõnul kratsib Trump ilmselt pead ja mõtleb, miks ta selle tüübi valis.