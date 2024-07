Ta oli küll juba varasemaltki vahi alla võetud, aga Eestisse jõudmisel küsitles kohus naist, et saada selgeks, kas edasine vahi all hoidmine on vajalik.

„Kuivõrd prokuratuuri hinnangul on jätkuvalt oht, et naine võib vabaduses asuda kriminaalmenetlusest kõrvale hoiduma, oleme seisukohal, et tema vahistamine on vältimatult vajalik. Pärnu maakohus nõustus prokuratuuriga ning jättis naise kuni kaheks kuuks vahi alla,“ ütles Lääne ringkonnaprokuratuuri vanemprokuröri Eliisa Sommer sel nädalal.