„Meie vaated kultuurile, kasvatusele, vaimsetele väärtustele erinevad Euroopa riikide poliitikute pealesurutavast. Kõik see, mida me oma riigis vastuvõetavaks ei pea, pandi Pariisis väljanäitusele aja ja epohhi sümbolitena,“ kirjutas Volodin.

Volodin tuletas meelde, et Vene riigiduuma on keelanud mittetraditsiooniliste seksuaalsuhete, pedofiilia ja soo muutmise propaganda ning nüüd on hakanud arutama seaduseelnõu, mis kaitseb Vene lapsi lapsendamise või hooldamise eest nende riikide kodanike poolt, kus on lubatud soo muutmine.