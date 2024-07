Nüüd Detroidis advokaadine töötav Nelson ütles, et nad olid Vance’iga kunagi lähedased sõbrad, aga suhted jahenesid 2021. aastal, kui Vance ütles avalikult, et toetab Arkansase osariigi sugu kinnitavat kasvatust alaealistele. Nüüd loodab Nelson, et need e-kirjad informeerivad valijaid Vance’i kohta.