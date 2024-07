Trump lubas kristlastele, et paneb pärast valimisvõitu asjad paika ja rohkem pole vaja hääletada

„Kristlased, minge välja ja hääletage, ainult sel korral. Te ei pea seda enam tegema. Sest neljaks aastaks, teate mis, asi pannakse paika, te ei pea enam hääletama, minu kaunid kristlased,“ lausus Trump. „Ma armastan teid, kristlased. Ma olen kristlane. Ma armastan teid, minge välja, te peate välja minema ja hääletama. Neli aastat ei pea te enam hääletama, me paneme asjad nii hästi paika, et te ei pea enam hääletama.“

Trumpi kampaania kõneisik Steven Cheung ei vastanud otseselt, kui tal paluti Trumpi sõnu selgitada. Cheung ütles, et Trump rääkis riigi ühendamisest, ning süüdistas lõhestavat poliitilist keskkonda Trumpi kahe nädala taguses mõrvakatses.

Detsembris antud intervjuus Fox Newsile ütles Trump, et kui võidab valimised, on ta diktaator, aga ainult esimesel päeval, kui sulgeb Mehhiko piiri ja laiendab nafta ammutamist.

Demokraadid haarasid sellest avaldusest kinni, aga Trump on pärast seda väitnud, et see oli nali.