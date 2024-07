Manila lahes uppunud tankerist hakkas naftat lekkima

65-meetrine tanker MT Terra Nova kandis umbes 1,4 miljonit liitrit naftat, mida hoiti veekindlates paakides. Laeva tabasid tohutud lained, mille tõttu tekkisid arvatavasti probleemid mootoriga, vahendab Associated Press.

Meeskonnal oli raske tankerit tagasi sadamasse juhtida ja see uppus neljapäeva varahommikul. Juhtumis hukkus üks meeskonnaliige, kuusteist meeskonnaliiget päästeti, ütles Filipiinide rannikuvalve esindaja Armando Balilo.

Tankerit uurimas käinud sukeldujad nägid, et väikeses koguses lasti lekkis mitmest ventiilist, kuigi paagid olid terved, ütles Balilo.

Tankeri uppumiskoha kohale on tekkinud naftalaik, mille raadius on õhust vaadates ligi 12-14 kilomeetrit, ütles Balilo. Ta lisas, et kiht ei ole väga viskoosne ega sügavalt musta värvi, mis näitab, et leke pole endiselt suur.

Tema sõnul võis lekkiv õli pärineda nii väikesest paagist, mis toidab laeva mootorit, kui ka tankeri lastist.

„See on tõesti nüüd naftareostus, “ ütles Balilo. „Hulk on minimaalne ja kontrollitav ning loodetavasti jääb see selliseks, kuni saame sifoonimisega alustada.“

Tankeri omanik on sõlminud lepingu eraettevõttega lasti sifoonimiseks. See võib alata pühapäeval ja lõpuleviimiseks kulub nädal, ütles Balilo. Kolm rannikuvalve laeva personali ja õlireostuse tõkestamise seadmetega on alustanud ujuvpoomide paigaldamist mõjutatud piirkonnas.