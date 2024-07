„PÄEVAKORD“ | Jälle lastetoetuste kallale?

Sel nädalal ei ole me maksutõusude teemal liiga palju targemaks saanud. Ega ka kärbete teemal. Kuigi valitsus nimetab siin-seal üksikuid kuluridu, mida võiks kokku tõmmata, ei kuule siiski vastust küsimusele „kuidas me eelarveaugu lapime?“, leiab Eesti Ekspressi ajakirjanik Urmas Jaagant.

Riikoja märgib, et kärpekohtadena on välja toodud taas pere- ja lastetoetused ning vanemapuhkus. Nii nagu talitas eelminegi valitsus. „Kallis Reformierakond, mis kohaga te mõtlete? Meil on madalaim sündimus viimase 30 aasta jooksul. Kui jälle on peretoetused koht, kust kärpida, siis kust peaks tulema lapsed, meie tulevased maksumaksjad?“