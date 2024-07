Eesti lapsi prooviti Venemaa propagandalaagrisse saata. Läänemets: asjaolud on veel väljaselgitamisel

Venemaa on Tuule sõnul selliseid üritusi korraldanud ka varem. „Nende peamine eesmärk on noored oma mõjusfääri haarata nende hilisemaks ärakasutamiseks. Seega lisaks sõjaohule on seal ka oht saada vaenuliku välisriigi poolt manipuleeritud. Õnneks saame öelda, et Eestist on sellistel üritustel osalenud vaid üksikud noored,“ lausus ta.

Laagrisse meelitas endine sots

„Krimm on aktiivne sõjategevuse ala. Arvestades kuidas Venemaa Ukrainat ründab, ei ole lahingtegevuse piirkonnas, milleks on ka Krimm, keegi kaitstud. Raskendav asjaolu on, et tegemist on propagandalaagriga, kus teadlikult levitatakse demokraatliku maailma vastaseid ja Venemaa vääraid arusaamu. See pole koht, kus Eestisse suhtutakse sõbralikult. Lapsevanem, olenemata kodakondsusest, kes on valinud elukohaks Eesti Vabariigi, peab seda mõistma ja tõsiselt võtma,“ ütles ta.