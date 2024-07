Reuters: Venemaa kasutab Ukraina õhutõrje asukoha tuvastamiseks odavaid droone

Venemaa on viimaste nädalate jooksul kasutanud droonirünnakutes kaht erinevat tüüpi droone, mis on valmistatud vahtplastist ja vineerist, ütles ametnik Reutersile.

Ühel droonitüübil on ka kaamera ja Ukraina SIM-kaart, et saata pilte tagasi Venemaa sõjaväele.

„Nad tuvastavad, kus on meie mobiilsed rühmad, kus on kuulipildujad, mis võivad neid hävitada. Nad üritavad saada pilti, kus asub kogu meie õhutõrje,“ ütles Ukraina sõjaväeluure esindaja Andri Tšernjak.

See on järjekordne tõend Venemaa püüdlusest kohandada oma taktikat ja proovida uut tehnoloogiat, et saavutada edu oma igapäevastel raketi- ja droonirünnakutel Ukraina infrastruktuurile.