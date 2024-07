Ligi: lastetoetuste jagamine kõigile ei ole mõistlik

Ligi sõnul on lastetoetused maailma mastaabis üsna marginaalne nähtus ning sotsiaalministeeriumi andmetel on Eesti võrreldes palkade suurusega maailma suurim lastetoetuste maksja. „Lastetoetused ei muuda drastiliselt enamike perekondade heaolu, küll aga muudab mõni avalik teenus,“ sõnas Ligi.

Ligi sõnul ei vähene sündimus mitte seetõttu, et ei oleks raha lapsi üleval pidada, vaid jõukamates peredes on lapsi seepärast vähem, et inimestel, eelkõige emadel, on loomulik eneseteostuse tahe, seetõttu hoitakse pered pisikesed.

Ligi ütles, et sündimuse järsu languse taga on üleüldine ebakindlus, mida tekitab kliimakriis ja sõda Euroopas. „Kui on sõjaoht ja keskkonna allakäik, siis hoitakse ennast tagasi pere planeerimisel, see on statistiline number,“ sõnas Ligi.