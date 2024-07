Tallinna haridusvaldkonna juht: sel aastal värvatakse linnas kaks korda rohkem õpetajaid kui tavaliselt

Tallinna hariduse abilinnapea Aleksei Jašini sõnul on eesti keelele ülemineku vaates sügise eel linnas puudu 15 esimeste klasside õpetajat ning neljandates klassides 25 õpetajat.

„See on kindlasti tehtav, ütleks isegi, et tavapärane olukord, kui mõnikond õpetajat on enne õppeaasta algus puudu. Meie koolid värbavad igal aastal paarsada õpetajat juurde, kaadrivoolavus haridusvaldkonnas on ikkagi suur.“ Ta tõi esile, et sellel aastal värvatakse linnas umbes 400 õpetajat, mida on kaks korda rohkem kui tavaliselt.

Tallinnas on aastaid olnud koolidirektoreid, kes eesti keelt ei osanud. Jašin nentis, et kui sellised koolijuhid kadusid linnast juba enne praegust linnavalitsust, siis lasteaedadega on lugu teine.

„Me siin ikka väga sõbralikult teeme neid arenguvestlusi juhtidega ja kui on tunne, et üks või teine kriteerium ikka ei vasta, ma ei räägi isegi seadusest, vaid kaasaja hariduslikele vajadustele ja nõuetele, siis me ikkagi suuname inimesi, kas teise valdkonda või jätkama hariduses teistmoodi.“ Ta märkis, et umbes viis lasteaia-kooli juhti on viimasel ajal, kas lahkunud või teevad seda lähiajal.

Koolide tugipersonalii kohta ütles Jašin, et neid oleks küll juurde vaja, kuid Tallinnas on olemas õppenõustamiskeskus, kus töötab 40 erinevat tugispetsialisti, sealhulgas psühholoogid ja logopeedid, ning sealt käib läbi väga palju lapsi.