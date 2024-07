Sotsid toetavad pea üksmeelselt Vene kodanikele hääleõiguse jätmist

Riigikogu sotside fraktsiooni esimees Priit Lomp ütles Delfile, et seda teemat on omavahel arutanud korduvalt. Ometi ei ole tema sõnul juhatuses kordagi kostunud märgatavalt erinevaid arvamusi või seda, et keegi oleks Vene ja Valgevene kodanikelt hääleõiguse äravõtmise poolt.

Regionaalminister Piret Hartman ja teisedki sotsiaaldemokraadid tõdevad Delfile, et sel teemal on toimunud erakonnas küll kirglikke arutelusid, kuid see, millise arvamusega valimisõiguse küsimuses lõpuks välja tullakse, on siiski ühtne.