INTERVJUU | RIA peadirektor: ettevõtjad, kes hoiatustest mööda vaatavad, saavad küberruumis valusalt vastu pükse

Sellest kevadest riigi infosüsteemi ametit juhtiv Joonas Heiter lubab, et hoolimata kohati veidralt välja nägevatest pusledest ei mõjuta RIA otsuseid süvariigi käsi. Töö käib riigi infosüsteemide ametis pinevalt – peadirektoril on ette tulnud rahutuid öid ja ka isiklikke rindapistmisi petturitega –, ent õhinaga. Aasta lõpuks on eestlastel võimalik näpud külge panna eesti.ee äpile ja ühtlasi jõuab kätte võimalus ID-kaarti digiallkirjastamiseks vastu telefoni piiksutada. Ainsa demotiveeriva nähuna toob peadirektor esile mõneti apaatsed ettevõtjad, kes hoiatustest mööda vaatavad ja seejärel küberruumis valusalt vastu pükse saavad.