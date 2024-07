Reservväelaste palgauuring: ajateenistuse läbinud teenivad aastas ligi 2500 eurot rohkem

Statistikaameti läbi viidud reservväelaste sissetulekute uuringu kohaselt teenib ajateenistuse läbinud meesterahvas mediaanpalgas 207 eurot kuus rohkem kui tema eakaaslane, kes ei ole ajateenistust läbinud. Aasta peale tähendab see, et mediaanpalga arvestuses teenib reservväelane 2484 eurot rohkem.

Statistikaameti analüüsis üle 40 000 meesterahva sissetulekuid, kellest pooled olid reservväelased. Uuringust selgus, et ajateenistuse läbinu teenib hiljem (vanuses 28– 34 aastat) keskmiselt kuus 91 eurot rohkem ning mediaanpalgas 207 eurot rohkem. Mediaanpalkade võrdluses teenib ajateenistuse läbinud 1768 eurot kuus ning mitteläbinu 1561 eurot kuus. Samuti näitab uuring, et palgavahe kasvab vanusega ning 34-aastaselt teenivad ajateenistuse läbinud mehed 18% rohkem. Samuti on ajateenistuse läbinute haridustase ja tööhõive määr kõrgem.

Kaitseväe peastaabi väljaõppeosakonna ülema kolonelleitnant Margot Künnapuu sõnul on ajateenistuse väljaõppe põhieesmärk koolitada tugeva võitlustahte ja -võimega üksusi Eesti riigikaitseks ning need oskused tulevad kasuks ka tsiviilis. „Kaitsevägi õpetab sõdureid sõdima ning kui lahinguväljal vajalikud oskused nagu stressitaluvus, juhtimisoskus või kohanemisvõime tulevad kasuks reservväelastele tööturul, siis see on meie väljaõppe üks positiivsetest kõrvalmõjudest,“ lisas kolonelleitnant Künnapuu.

Statistikaameti andmeteaduri ja analüüsi autori Kadri Rootalu sõnul on lisaks ajateenistuse läbimisele ja väljaõppele ka muid näitajaid, mis võivad selgitada kõrgemaid sissetulekuid reservväelaste seas. Näiteks selgus analüüsist, et ajateenistuse läbinud mehed on ka veidi kõrgema haridustasemega kui mitteläbinud. „Uuring näitas, et ajateenistuse läbinud ja mitteläbinute sissetulekud erinevad, kuid selle uuringu pinnalt ei saa öelda, et see oleks ainult ajateenistuse või mõne muu näitaja mõju,“ märkis Rootalu.