Need Lidli põhimõtted muudavad elu Eestis paremaks

„Olgem ausad, üha enamate inimeste ja eriti just Eesti noorte jaoks on jätkusuutlikkuse ning keskkonnahoiu teemad üha olulisemad ning seega on neil ettevõtetele, kelle juures nad töötavad või sisseoste teevad, väga kõrged ootused,“ räägib Lidl Eesti vastutustundliku ettevõtluse konsultant Liis Kiviloo innustunult.

Nii on Lidl jõudnud omajagu juba ära teha, mitmed ägedad programmid või projektid on just praegu töös ja pikemad eesmärgidki on ambitsioonikad.

„Lidli jaoks on oluline ressursside säästmine, sest ka väikestel igapäevastel muutustel on keskkonnale suur mõju. Näiteks oleme eesmärgiks seadnud, et 2030. aastaks vähendataks grupiüleselt toiduraiskamist vähemalt 50% võrra. Eestis tehakse selleks tihedat koostööd Toidupangaga, et müümata jäänud toit jõuaks abivajajateni, samuti planeeritakse tööprotsesse ja analüüsitakse nõudlust täpsemini,“ rääkis Kiviloo.

Juba järgmiseks aastaks on Lidlil plaanis vähendada omamärgitoodete pakendites plasti vähemalt 20% ning suurendada taaskasutatud materjalide hulka pakendites keskmiselt 25%.

Eesti on üks maailma liigirikkamaid paiku ja see sobib hästi kokku Lidli põhimõtetega elurikkuse kaitse osas. „Bioloogilise mitmekesisuse säilitamiseks pööratakse suurt tähelepanu sellele, et tooraine kasvatamisel kasutataks säästvaid lahendusi, samuti on fookuses pestitsiidide vähendamine,“ selgitas Kiviloo.

Üks põnevamaid Lidl Eesti töötajate ühiseid ettevõtmisi selles vallas toimus eelmisel sügisel koostöös Eestimaa Looduse Fondiga. Algatuse eesmärk oli muuta Jäneda mõisa juures asuv Jänijõgi looklevamaks, et erinevatel liikidel oleks seal parem elada. Samas kohas on plaanis talgud korraldada ka sel sügisel.