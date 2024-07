Tallinna koalitsioonil täitus ametis 100 päeva. Ossinovski: asjad on liikunud üllatavalt kiiresti, töötatakse järgmise eelarve kallal

14. aprillil sõlmisid Sotsiaaldemokraatlik Erakond, Reformierakond, Isamaa ja Eesti 200 Tallinna jaoks uue koalitsioonileppe. Leppega lubati suuri muudatusi nii linnajuhtimises, linnaruumi arengus kui ka näiteks hariduses ja transpordis. Linnapea Jevgeni Ossinovski (SDE) ütles, et 23. juulil täitunud esimesed sada päeva on kulgenud rõõmsalt, aga väga töiselt. „Tegemist on loomulikult olnud palju. Koalitsioonileping on ambitsioonikas, koalitsioon on selles mõttes värske, et kolleegidel on sisseelamist olnud vaja, aga me oleme haaranud sellel juhtimisülesandel sarvist. Asjad on liikunud üllatavalt kiiresti ka suvisel ajal, kuigi kolleegid siin ka puhkavad kordamööda. Aga tegelikult töö käib selleks, et septembris toimuvaks järgmiseks eelarvemenetluseks oleksid tehtud vajalikud ettevalmistused, mis meil koalitsioonleppes on reformide mõttes kokku lepitud.“