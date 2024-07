Võrdõiguslikkuse volinik kahtlustab Omnivas diskrimineerimist

Veske avaldas neljapäeval arvamuse, milles leidis, et kogutud tõendite põhjal on alust arvata, et AS Eesti Postis jaanuaris kehtestatud käskkirjad „Jaotuskeskuste ja punktide tulemustasustamise põhimõtted Tallinnas ja Harjumaal“ ning „Jaotuskeskuste ja punktide tulemustasustamise põhimõtted muu Eesti (v.a Tallinn ja Harjumaa)“, mille järgi sõltub teatud töötajagruppidele makstava lisatasu suurus üksnes töötaja töötamise piirkonnast, võivad olla diskrimineerivad.