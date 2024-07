Kriitikast hoolimata jäid looduslikud sood kaevandamiseks sobilike alade nimekirja

23 000 hektarit vähem

„Kuna tegu on nimekirjaga, mis reguleerib just seda, millistele aladele saab üldse luba taotleda, jäid määruse sisse ka kõik need alad, kus kas juba turvast kaevandatakse või mille kohta on esitatud taotlus kaevandamisloa saamiseks. Nende alade kaevandamiseks sobivuse hindamisega tegeleb juba keskkonnaamet, kes vaagib kõiki asjaolusid ja hindab, kas saab kaevandamisluba anda või ei saa. Nimekirjas olemine automaatselt kaevandamisluba ei tähenda,“ selgitas Helm.