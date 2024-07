GALERII | Tartu 2024 Autovabaduse puiesteel esinesid tunnustatud Norra džässartistid ning Anett ja Fredi

„Liv Andrea Hauge Trio on Põhja-Norra kõige huvitavam ja tõusev bänd ning tänu Tartu 2024-le on neil suvetuuril võimalus külastada Tartut ning tutvustada publikule Põhja-Norra džässi,“ rääkis Bodø 2024 loovjuht Henrik Sand Dagfinrud.

Juulis on publik saanud Autovabaduse puiesteel nautida rahvusvahelisi artiste juba nii Soomest kui ka Lätist. „Võimas, et kultuuripealinnas saab näha suure lennuga rahvusvahelisi artiste. Eelmisel nädalal oli laululaval maailmakuulus laulja ja helilooja Jacob Collier ning sel nädalal Norra džässartistid,“ ütles Tartu 2024 juht Kuldar Leis.

Neile järgnesid laval Anett ja Fredi, kes on avalikkusele tuntud duo Eesti Laulu konkursilt, pälvides poolehoiu lugudega „Write About Me“ ja „You Need To Move On“. Eesti Muusikaauhindadel ja Aasta Soul/Funk/R&B artisti tiitli pälvinud duo loob lavale sooja ja intiimse atmosfääri, mis sobib ideaalselt ühte romantilisse suveõhtusse. Samuti on võimalik kell 17.00 noortealal artistidega kohtuda.