Metsatulekahjud on puhkenud Lääne-Ameerikast Ida-Venemaani välja. Suits levib Ida-Mongooliani ja Jaapanini välja. Heitkogused ja atmosfäärimõjusid on tunda ka Arktikas.

„Tulehooaeg“ algas Põhja-Ameerikas 1. aprillist. Praeguseks on Kanadas registreeritud 2905 maastikutulekahju, mis on põletanud maha umbes 1 500 000 hektarit. Californias on olnud 4367 maastikupõlengut, mis on põletanud maha umbes 140 000 hektarit.