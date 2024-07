Küsitluste järgi astub Harris üleriigiliselt Trumpi kandadele ja parandab tulemusi ka võtmeosariikides

Värskeimas New York Timesi tellitud küsitluses on Harrise ja vabariiklase Donald Trumpi toetuse vahe kahanenud veapiirile: Trumpi üleriigiline toetus on selle järgi 48% ja Harrise oma 47%. Samuti neljapäeval ilmunud Morning Consulti üleriigiline küsitlus näitab sama pisikest edumaad Harrisele: 46:45. Mõlema korraldaja küsitlused kipuvad valimistulemustega võrreldes tavaliselt eksima demokraatide kasuks. Vabariiklasi toetava portaali Rasmussen Reports neljapäeval avaldatud küsitluse järgi on Trumpi toetuse ülekaal 50:43, nende küsitlused kipuvad tavaliselt eksima Trumpi kasuks.