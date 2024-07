EKRE ja Isamaa plaanivad automaksu eelnõu istungitel kasutada obstruktsiooni, Keskerakonnal on teised plaanid

Riigikogu liige Rain Epler (EKRE) toob samuti välja, et erakond plaanib istungi lõpptähtaegade puudumist ära kasutada. „Kui kaua see kõik esmaspäeval kestab – elame ja näeme. Vahendid, millega aega istungil venitada, on ju teada. Eks me alati proovime olla ka üllatuslikud ja uuendusmeelsed, aga kui meil midagi üllatuslikku plaanis on, ega me siis ei hakka seda kolm päeva varem Delfi vahendusel kõigiga jagama,“ sõnas ta.