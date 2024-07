Peskovi sõnul on Kreml rahukõnelustele „avatud“, aga kahtleb Ukraina valitsuse seaduslikkuses

Peskov seadis kahtluse alla Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi legitiimsuse, aga ütles, et praktilises mõttes see kõnelusi ei takistaks.

„Venemaa on üldiselt avatud läbirääkimisprotessile, aga esmalt tuleb meil aru saada, kui suur on Ukraina poole valmisolek ja mil määral Ukraina kontrollijad seda lubavad,“ ütles Peskov. „Seni on tehtud väga erinevaid avaldusi ja asi pole veel päris selge.“

Otsesele küsimusele, kas Kreml välistab kõnelused Zelenskõiga, kui tema legitiimsusse ei usuta, vastas Peskov, et tegu ei ole lihtsa küsimusega. „Õiguslikust vaatenurgast on probleem päevakorral, aga praktilises mõttes oleme avatud oma eesmärkide saavutamisele läbirääkimiste teel,“ ütles Peskov. „Seega on võimalikud erinevad võimalused.“

Vene president Vladimir Putin ütles juunis, et Ukraina peab rahukõneluste õnnestumiseks loovutama okupeeritud alad ja suure osa praegu Ukraina kontrollitud territooriumist, samuti peatama liitumisprotsessi NATO-ga. Ukraina lükkas need nõudmised tagasi.

Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba ütles kolmapäeval Hiinas, et Ukraina on valmis Venemaaga kõnelusteks eeldusel, et Venemaa hakkab austama Ukraina suveräänsust ja terviklikkust.