Pevkur esitab kaitseministeeriumi kantsleriks Kaimo Kuuse

Kaitseminister lisas, et Kuuse valikul omas tähtsust ka tema pikk kogemus suursaadikuna Ukrainas, sest Ukraina sõja õpitunnid tuleb Eesti kaitse tugevdamiseks maksimaalselt ära kasutada. „Nii Ukrainas loodud isiklikud kontaktid kui näiteks Leedust saadud kogemus kaitsetööstuse arendamiseks aitavad kindlasti ka Eesti riigikaitse arengule kaasa. Vähetähtis pole ka fakt, et Kaimo Kuusk omab kõiki vajalikke lubasid töötamaks riigisaladusega, sest praegusel ajal peab kantsler olema valmis koheselt panustama 100% ministeeriumi töösse,“ ütles Pevkur.

Kuuse sõnul innustab teda kaitseministeeriumi kantsleriks kandideerima võimalus riigikaitsesse panustada. „Vaadates meie geograafiat ja viimastel aastatel toimunut, on selge, et riigikaitse arendamine peab olema ja on Eesti riigi suurim prioriteet. Valitsus soovib panustada julgeolekusse ja seab selle valdkonna selgelt esiplaanile. Loen seda koalitsioonilepingust ning selle viime ka ellu. Lisanduvad vahendid panevad kaitseministeeriumile täiendava vastutuse. Peame igast eurost, mida Eesti rahvas panustab oma riigi kaitsesse, välja pigistama maksimaalse, et kaitsevõime kasvaks,“ märkis ta.