Iisrael tahab Gaza vaherahuplaani uusi muudatusi

Reutersi allikate teatel nõuab Iisrael siiski kokkuleppe mustandisse uusi muudatusi, mis pidurdab kõnelusi. Lääne, Palestiina ja Egiptuse allikad ütlesid, et Iisrael tahab enne vaherahuga leppimist kontrollimehhanismi, mis tagaks, et Gaza põhjaosasse naasvate tsiviilisikute seas ei oleks Hamasi võitlejaid. Hamas lükkas nõudmise tagasi. Lisaks soovib Iisrael säilitada pärast vaherahu kontrolli Gaza ja Egiptuse eraldusjoone üle, sealhulgas Rafahi piiripunktis.

Valge Maja pressiesindaja John Kirby ütles neljapäeval, et vaherahukokkulepe on lähemal kui kunagi varem. USA asepresident ja presidendikandidaat Kamala Harris ütles pärast neljapäeval toimunud kohtumist Netanyahuga, et väljendas muret Gaza ränga humanitaarolukorra pärast. „Nagu peaminister Benjamin Netanyahule just ütlesin, aeg on see kokkulepe ära teha,“ lisas Harris. Tema büroo pressiteate järgi võttis Harris jutuks ka juudi asunikest äärmuslaste korraldatud rünnakud ning asunduste laiendamise teema.