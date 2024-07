Kamala Harris lubab mitte vaikida Gaza inimeste kannatuste osas

USA asepresident ütles pärast kohtumist kommentaarides: „See, mis on Gazas viimase üheksa kuu jooksul juhtunud, on laastav. Pildid surnud lastest ja meeleheitel näljased inimesed, kes põgenevad ohutuse eest, mõnikord teist, kolmandat või neljandat korda ümber asustatud.“

Ta tunnistas, et Iisraelil on õigus end kaitsta, ja mõistis Hamasi hukka kui jõhkra terroristliku organisatsiooni, mis vallandas sõja ja oli toime pannud kohutavaid seksuaalse vägivalla tegusid, kuid ta tegi selgeks, et oluline on see, kuidas Iisrael end kaitseb, lisades hiljem: „Me ei saa nendest tragöödiatest [Gazas] kõrvale vaadata. Me ei saa lubada endale kannatuste suhtes tuimaks muutumist ja ma ei kavatse vaikida.“