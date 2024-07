VIDEO | Hiina ja Venemaa pommitajad patrullisid Alaska lähedal

Kaks riiki on ka varem korraldanud mitmeid ühiseid patrulle ja Venemaa lendab regulaarselt oma pommitajatega Beringi mere kohal. Sellest olenemata oli kolmapäevane patrull esmakordne - kokku toodi mõlema riigi pommitajad.

Moskva ja Peking ütlesid, et nende tegevus „ei olnud suunatud ühelegi kolmandale isikule“. USA-Kanada Põhja-Ameerika kosmosekaitse väejuhatus (NORAD) teatas, et kinni peetud Venemaa ja Hiina pommitajad jäid rahvusvahelisse õhuruumi ja neid „ei nähtud ohuna“.

Eelnevale vastupidiselt kirjeldas Alaska senaator Lisa Murkowski sündmust kui „meie vastaste enneolematut provokatsiooni“. Tema sõnul oli see „esimene kord, kui nad koos tegutsemas kinni püüti“. Hiina on öelnud, et patrullil pole mingit seost „rahvusvahelise ja piirkondliku olukorraga“.