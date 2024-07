Muudatuse läbinud automaksueelnõu saadetakse esmaspäeval riigikokku teisele lugemisele

President Alar Karis jättis riigikogus 12. juunil vastu võetud automaksuseaduse välja kuulutamata, sest see polnud kooskõlas põhiseadusega. 15. juulil otsustas ka riigikogu, et ei võta seadust muutmata kujul vastu, ning muudatusettepanekuid oodati 19. juuliks. Neljapäeval koguneski rahanduskomisjon, et muudatusettepanekud läbi töötada.

„Rahanduskomisjonis täna heakskiidu saanud eelnõust ei leia enam puuetega inimesi puudutavat maksuerandit, kuid tõusevad mitmed neile suunatud toetused ja kasvab riigi osalus abivahendite soetamisel. Lisaks on plaanis puuetega inimestele maksta ühekordset toetust, et leevendada automaksu ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise jõustumise ajavahet,“ sõnas Akkermann.

Sotsiaalkomisjoni esimehe Õnne Pillaku sõnul on puuetega inimeste toetuste suurendamine ääretult vajalik, sest suhtelise vaesuse näitajad on puuetega inimestel oluliselt kõrgemad kui ülejäänud elanikkonnal.

„Ükskõik milline maksutõus on haavatavale sihtgrupile raske. On igati tervitatav, et puuetega inimeste toetuste suurendamine, mis on seni ettevalmistamisfaasis olnud, saab mootorsõidukimaksuga koos juba praegu tehtud,“ ütles Pillak. „Koos toetuste tõusuga väheneb veel abivahendite omaosalus nii lastele kui ka täisealistele ja tööealised inimesed saavad taotleda soodustusega abivahendeid ilma puude või töövõime langust määramata. Tänu neile muudatustele paraneb abivahendite kättesaadavus ja need jõuavad kiiremini abivajajateni.“