Riik soovib Ämarisse rajada kaitsetööstuspargi väikeversiooni

„Plaanitava suure kaitsetööstuspargi arendamine on töös, aga see võtab riigi eriplaneeringu protsessist tulenevalt rohkem aega, mistõttu pakume ühele kaitsetööstusettevõttele võimalust rajada oma tootmine Ämarisse, kus saaks juba hiljemalt 2025. aasta alguses alustada lahingumoona tootmist,“ ütles RKIK-i peadirektori asetäitja Katri Raudsepp neljapäeval. Tema sõnul on Ämaris selle tarvis olemas 6200 ruutmeetri suurune ala, mis on varustatud kaitsevallidega, kus on tagatud julgeolek ja ohutusnõuded ning kuhu ettevõte saab rajada oma kuludega vajalikud tootmishooned.

„Lähinädalatel kuulutame välja valikpakkumise ettevõtetele, kes tahavad ja vastavad tingimustele. See tähendab, et neil peavad olema vajalikud load tootmise alguseks, äriplaan ja see, et nende tegevus mahub relvaseaduse alla. Lisaks peab sellise ettevõtte tegevus toetama Eesti kaitsevõime arengut, peab olema turumajanduslikel alustel ja suunatud ekspordile,“ kirjeldas Raudsepp pressibriifingul.

Ettevõttele pakutaval platsil saab samal ajal käidelda maksimaalselt 400 kilogrammi mahus lõhkeainet. Krunt antakse ettevõtte kasutusse viieks aastaks ning ta saab kasutada oma tegevuses ka kaitseväe territooriumil olevaid ladusid.

Raudsepa sõnul ei sea RKIK piiranguid sellele, mis laadi ettevõte võiks Ämarisse tulla või mille tootmisega see võiks tegeleda. „Olles kohtunud erinevate kaitsetööstusettevõtetega, võin öelda, et huvi on olemas: alates laengute tootmisest kuni laskemoona ja õhuründemoonani välja,“ märkis Raudsepp. Ta rõhutas, et huvi on väljendanud rohkem kui paar ettevõtet.