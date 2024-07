Elu nagu seriaalis. 93-aastane meediamogul Rupert Murdoch heitleb pärijatega, et Fox News jätkaks tema loodud rada

Eelmisel sügisel teatas maailma mõjukaim meediaärimees, et paneb kõrge vanuse tõttu ameti maha ja jätab firmade juhtimise vanema poja ülesandeks. Rupert Murdochi nimi on tuttav ka paljudele, kes tihedalt uudiseid ei jälgi. 93-aastane austraallane on Forbesi arvestuse järgi jõukuselt maailma 71. inimene, kelle pere kontrollib muu hulgas USA telekanalit Fox News ja ajalehti Wall Street Journal ja New York Post, samuti näiteks Briti ajalehti The Sun ja The Times. Pole ka erilist kahtlust, et Murdochi perest sai ohtralt inspiratsiooni auhinnatud seriaal „Pärijad“ („Succession“), mille peategelane meediaärimees Logan Roy üritab oma miljardäridest laste ambitsioone vaos hoida.