VAATA VIDEOT | Mari Kalkuni ekslusiivne muusikapala Jaapani artistidega

Kahel väljamüüdud kontserdil kõlasid kulgevad ning žanriülesed helirännakud, kus kohtusid maa ja linn, loodus ja inimene ning eesti ja jaapani maailmatunnetus. Küünis kõlanud muusikas ja õhustikus värskete heinte vahel oli peidus just see, millest tänapäeva maailmas enim puudust tuntakse - aeg.

Ühisloomingule pandi alus 2019. aastal Tokyos, Ryota Nozaki ehk Jazztroniku stuudios, kus muusikud ühtlasi ka esmakordselt kohtusid ja tutvusid teineteisega läbi koosmängu. Salvestatud eriline koostööalbum lõi artistide vahel siira ja südamliku sõprussideme.

„Olen pikalt unistanud, et seda erilist loomingut ka kodumaa publikuni tuua. Nii hea meel, et peale nelja aastat see lõpuks õnnestus. Nii minul kui ka Aratal ja Kotarol valitsevad ülevad meeleolud. Kontserdid olid äärmiselt südamlikud ning nende kahe kauge ent tunnetuslikult sarnase kultuuri kokkumäng pälvis lausa kahel õhtul seisvad aplausid,“ rääkis Mari Kalkun.

Salvestatud ühislooming on jõudnud ka kauamängivale. Nimelt toimetas Jaapani plaadifirma Musilogue küünikontsertideks kohale eksklusiivselt piiratud koguses käsitööalbumeid. „See koostöö on olnud pikk ja arendav protsess ning mul on siiras heameel, et see projekt sai viimaks Eestisse toodud,“ kõneleb Kalkun ja lisab, et seda, kas looming ka digilevisse või poodidesse jõuab, näitab aeg.

Koostööd oli dokumenteerimas hinnatud Prantsuse filmitegija Vincent Moon. Heida pilk Mari, Arata ja Kotaro eksklusiivsele elavale esitusele siin:

Võrumaal toimuv festival Aigu Om! sidus ühte muusika, metsa ja sõna. Tänavuse festivali keskseks teemaks oli Eesti ja Jaapani ühisosade otsimine, võõrustati hulgaliselt jaapani esinejaid ning külalisi. Toimusid metsaretked, mõtõlused, kontserdid, töötoad. Küünikontsertidel astusid üles ka kohalikud lapsed ning Muteki Taiko Grupp ja uudistada sai Epp Margna näitust „Mõned olulised asjad...“.